Væpnet politiaksjon på Opaker

Politiet fikk melding om at en mann gikk rundt og skjøt rundt seg på Opaker. Tre politienheter og politihelikopteret rykket ut.

Opaker

- En beboer på Opaker meldte ifra om at en navngitt person gikk rundt og skjøt med våpen ute. Dette førte til full utrykning, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid.

Assistanse av helikopter

Beboeren informerte politiet om at han hadde hørt mellom 15-20 skudd som hadde blitt avfyrt. Politiet bevæpnet seg og fikk assistanse fra ambulansetjenesten. Totalt rykket tre politienheter ut, og politihelikopteret satte også kursen for Opaker.

- Politiet vurderte å evakuere naboene, men siden huset til den navngitte personen lå så pass skjermet ble dette ikke gjort, sier Foseid.

Fyrverkeri

Politiet oppsøkte boligen til den navngitte personen, og klokka 11.50 fikk de kontroll på en person utenfor huset. Denne personen forklarte til politiet at han og huseier hadde fyrt opp en del fyrverkeri.

- Den navngitte personen dukket etter hvert opp, og han forklarte det samme til politiet, sier Foseid.

Var etterlyst

Politiet gjennomsøkte huset, og fant ikke spor etter våpen slik meldingen gikk ut på. Det viste seg imidlertid at personen som var på besøk var etterlyst av politidistriktet innlandet. Han skulle ha møtt til et avhør.

- Det ble også foretatt undersøkelser for å finne rester av fyrverkeri på stedet, men det foreligger ingen konklusjon for dette enda, sier Foseid.

Kan bli anmeldt

Politiet ser ikke bort ifra at saken ender med at personene blir anmeldt for sin bruk av fyrverkeri.

- Det er en stor aksjon som blir satt i gang på grunn av dette, og aksjonen bandt opp store ressurser og naboer ble skremt, sier Foseid.

ukjent formål

Årsaken til at personene valgte å fyre opp fyrverkeri på en torsdag formiddag er fortsatt ikke kjent.

- Det er litt spesielt å sende opp haug med raketter på en torsdag formiddag. Det er ukjent for meg hva de skulle markere, sier Foseid.

