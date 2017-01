Vil ha treet ditt

For en femtilapp kan du bli kvitt juletreet ditt. Lions kommer hjem og henter trær førstkommende lørdag.

13. dag jul markerer for mange slutten på jula, og fredag er dagen da mange vil kvitte seg med juletreet. For en 50-lapp kan de nå få treet fraktet bort av Lions Club Årnes. For fjerde år på rad reiser klubbens medlemmer rundt og henter gamle trær. De to første årene var innsamlingen begrenset til Årnes-området, men i fjor ble tilbudet utvidet til også å gjelde Neskollen.

- I år vil vi dekke hele Neskollen samt de områdene vi vanligvis har dekket på Årnes, sier Tore Ringstad.

Han forklarer at opplegget blir det samme som i fjor, nemlig at de som vil kvitte seg med juletreet på denne måten fester en 50-lapp i en pose på treet og plasserer det ute ved søppelkassene sine. I tillegg til Neskollen, samles det inn trær på Svarverud, øvre Drognes, Blåklokketunet, blokkene langs Glomma og Møllerstua. Det legges ut lapper i postkassene på de områdene de samler inn, slik at alle er klar over at de kommer.

Lions kjører alle juletrærne til Årnes. Her blir de kuttet til flis, som deretter blir brukt til fyring.

- Det er en miljøvennlig aksjon. Jeg håper mange benytter seg av tilbudet, sier Ringstad.

