Var ute etter seier nummer 13 på rad

R&Å-damene møtte et godt Lillestrøm-lag søndag.

HÅNDBALL

Det endte med tap 25-33 for Raumnes & Årnes ILs damer i 4. divisjonsoppgjøret mot Lillestrøm HK søndag.

Lagets seiersrekke, som hadde kommet opp i 12, ble dermed brutt.

- Vi tapte mot et godt Lillestrøm-lag. Vi spiller oss til muligheter, men brenner for mange 100-prosentsjanser, oppsummerer R&Å-trener Roy Håvard Andersen.

R&Å lå under med to mål til pause, 14-16 og slet i 2. omgang mot et aggressivt og hardt arbeidende forsvar.

Neste kamp er 16. februar mot Lørenskog i Skårerhallen.

Les mer om: sport