Ung skolerevygjeng garanterer god underholdning

- Det blir nesten som å føde en baby, sier revyleder Josefine Paulsen ved Nes videregående skole fire dager før onsdagens premiere på årets skolerevy.

Onsdag er det duket for premiere på årets skolerevy «GreatNESs». 17 skuespillere, seks bandmedlemmer og fem scenearbeidere fra Nes videregående skole står klare til å levere resultatet av sju måneders hardt arbeid. Alt er laget fra bunnen av, og skuespillerne som står på scenen har både skrevet manus, snekret kulisser og koreografert alt av dans selv. På denne måten skiller den lokale skolerevyen seg ut fra andre, større og mer kjente, skolerevyer, hvor mange kjøper inn ferdig manus eller leier en profesjonell koreograf.

Skolerevy-prosjektet var i flere år en del av særemnet i norsk ved Nes videregående skole, men etter at denne ordningen ble borte har all jobbing skjedd utenfor skoletida.

Superstolt

- Jeg er sikker på at jeg kan snakke for alle når jeg sier at vi er superstolte av hva vi har fått til. Vi begynte å jobbe allerede i mai i fjor, så det er klart at det blir noe helt spesielt å endelig flytte inn i storsalen og vise det fram for publikum. Det blir nesten som å føde en baby, sier Josefine Paulsen.

Dette er niende år på rad at tredjeklassinger ved den videregående skolen på Årnes leverer et forrykende show i Nes kulturhus. Revyen vises onsdag og torsdag.

Minner for livet

- Som man kan skjønne ut ifra tittelen er årets revy inspirert av den internasjonale politikken, spesielt presidentvalget i USA. Men på satirisk vis er handlingen allikevel lagt lokalt, og revygjengen kan garantere at dette er god underholdning både for skoleelever og for utenforstående, sier Paulsen.

- Dette er en opplevelse jeg aldri ville vært foruten, supplerer Paul Christian Ring.

Frida Marie Pedersen er enig.

- Vi får et fantastisk samhold og minner for livet, sier hun.

Aslaug Alice Ravnå Birkeland synes det er gøy å se hvordan alle finner fram det lekne i seg, noe det ikke er ofte man får se av medelever i en hektisk og seriøs skolehverdag.

