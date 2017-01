Ullensaker greier ikke å stille lag

Det lå an til et skikkelig lokaloppgjør med Nes mot Ullensaker 2 i Runnirinken lørdag kveld. Så kom beskjeden om at Ullensaker ikke greier å stille lag.

ISHOCKEY

Fredag tapte Nes IK 5-7 borte mot serielederen i 4. divisjon, Hasle-Løren 3. Det ble en tett og jevn kamp der hjemmelaget trakk det lengste strået. Nes ønsket derfor å reise kjerringa hjemme mot Ullensaker 2 lørdag kveld, og har ønsket seg et stort publikum. Laget ønsket en best mulig ramme rundt lokaloppgjøret.

Onsdag kom den sure beskjeden om at motstanderen ikke dukker opp.

- Ullensaker har dessverre meldt at de ikke greier å stille lag til lørdagens kamp, som dermed må flyttes, sier Laila Johansson, lagleder for Nes IKs A-lag.

Hun sier at klubben jobber på spreng for å lage noe for publikum på lørdageskvelden.

- Vi legger opp til en form for internoppgjør/showmatch, så vi kan love at det uansett skal bli artig å komme til Runnirinken lørdag. Ullensaker skal vi ta oppgjøret med senere, sier Johansson.

