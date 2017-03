UKM fyller kulturhuset lørdag

UKM arrangeres på Årnes lørdag denne uka.

UNG KULTUR MØTES

Lokalmønstringen finner sted i storsalen i Nes kulturhus lørdag 4. mars.

- Vi hadde opprinnelig påmeldingsfristen til mandag denne uka, men på grunn av at vinterferien kom så tett på arrangementet, har vi utsatt påmeldingsfristen to dager, til og med onsdag denne uka, sier Terje Andersen, arrangementsansvarlig lokalt sammen med Ole Amundsen.

Etterlyser billedkunstnerne

Selve arrangementet følger samme konsept som tidligere.

- Foreløpig ser det ut til at påmeldingen blir omtrent som i fjor. Vi håper og tror at mange melder seg på nå rett før, sier Andersen, og legger til at erfaringsmessig sitter mange på gjerdet og venter helt til i siste liten.

- Vi har mange sceneinnslag, og vi ønsker oss flere innslag innen billedkunst og andre kategorier som også inngår i UKM, sier Andersen.

Som i fjor har lokalarrangøren jobbet aktivt med å få på plass gode ambassadører for å markedsføre UKM.

- Vi har fått med oss mange som har gjort en god ambassadørjobb for lokalmønstringen denne gang, sier Andersen.

Gøy å stå på scenen

Noen av artistene som skal stille i UKM var også med på Åpen Scene som Nes Fritidsklubb arrangerte sist tirsdag. Her fikk de anledning til å trene på å stå på scenen.

- Et av målene er å er å ufarliggjøre det å stå på scenen, med tips om hvordan man bør te meg på scenen, hvordan oppnår jeg god kontakt med publikum, og så videre, sier Andersen.

Utstillingsvinduet

UKM er et flott utstillingsvindu, og mang en kjent artist startet sin karriere nettopp på denne scenen. Etter lokale mønstringer sender hver kommune kvalifiserte ungdommer videre til fylkesmønstringen for Akershus. Derfra kan man komme til landsfinalen.

