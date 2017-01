Trofaste FUVO-spillere går til annen klubb

To FUVO-spillere velger å fortsette fotballkarrieren i Oslo-klubb.

OPAKER

FUVO opplyser på Twitter at Petter Severeide og André Thomsen går fra FUVO til Grei.

- To klubbspillere med hjerte for FUVO. Vi takker for innsatsen! Lykke til videre, twitrer FUVO IL.

Les mer om: sport