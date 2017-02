Tre til legevakt for sjekk etter trafikkuhell i Hvamskrysset

Det har vært en kollisjon mellom tre biler på Årnes mandag morgen.

- Tre personer ble kjørt til legevakta for en sjekk, men alle tre anses som uskadd, forteller politiførstebetjent Gunnar Foseid ved Nes lensmannskontor.

Uskadd er imidlertid ikke de tre bilene som var invo,lvert i trafikkuhellet i krysset Hvamsvegen/Vormsundvegen mandag formiddag. Alle tre bilene hadde behov for berging, i følge politiet.

Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokken 09.18 mandag formiddag, og det er snakk om en påkjørsel bakfra. Trolig har en bil stanset for å vente på bil i motgående kjørebane. Så har en sjåfør sette faren for sent, og ikke klart å stanse. Den første bilen er skjøvet over i motgående kjørefelt og traff der den møtende bilen.

- Dette ser ut til å ha gått veldig bra, og det er ikke meldt om trafikale problemer, forteller Foseid. Trafikken ble dirigert forbi stedet mens bergingen pågikk. Tre kvarter etter hendelsen var stedet ryddet.

- En kvinne i 20-årene fra Nes er trolig den som har forårsaket hendelsen. Politiets jurister skal vurdere førerkortbeslag, avslutter Gunnar Foseid om hendelsen.

Les mer om: nyheter