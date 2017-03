To til legevakt etter påkjørsel

Sjåføren av en tyskregistrert Audi ble fratatt førerkortet etter en kollisjon på E16 torsdag ettermiddag.

- To personer som var passasjerer i Audien ble fraktet til legevakta for en sjekk, sier operasjonsleder Patrick Solberg i Øst politidistrikt.

Solberg forteller at en kar i 60-årene fra Hedmark skulle svinge inn til Glommen Bil da sjåføren u Audien valgte å kjøre forbi. Dermed smalt de to bilene sammen, Audien kjørte av vegen og kolliderte til slutt med et skilt hos Glommen Bil.

- Mannen fra Hedmark kom uskadd fra hendelsen, forteller Solberg som forteller at sjåføren i Audien var en tysker født i 1982. Mannen ble fratatt førerkortet etter hendelsen.

