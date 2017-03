Ingen pådro seg alvorlige skader da to biler kolliderte i Droggedalen tirsdag morgen.

Ulykken inntraff ved halv åtte-tiden tirsdag morgen, og de to bilene kolliderte i avkjøringen til Nes videregående skole.

Både brannvesen og ambulanse var tidlig på stedet, og da Raumnes var på stedet kunne det se ut til at ingen personer var alvorlig skadet i kollisjonen. De to bilene måtte imildertid ha hjelp for å fraktes vekk fra ulykkesstedet.

Trafikken fløt greit forbi stedet da begge bilene var fjernet fra vegbanen.

Saken oppgraderes.

