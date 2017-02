Tiril tok VM-sølv, Lotta på 4. plass

Tiril Udnes Weng gikk inn til VM-sølv i USA nå i kveld.

Tvillingsøster Lotta kom på 4. plass, bare ett tidel fra bronsen. Lagvenninnen Lovise Heimdal kapret bronsemedaljen.

Tvillingene gledet seg til 10 km fristil, og innfridde på favorittdistansen. Riktignok ble svenske Anna Dyvik for sterk, men etter henne kom tre norske jenter, med Tiril på 2. plass og Lotta på 4. plass.

Ledet halvvegs

Live-rapportene fra USA viser at Tiril Udnes Weng var klart best etter halvgått renn, og hun var 14 sekunder foran Dyvik. Men Dyvik hadde litt mer å gå på, og gikk raskere i andre halvdel mens Tiril gikk litt langsommere. Nes Skis ferske VM-medaljør var til slutt 16,8 sekunder bakk Dyvik.

Jevnt løp

Lotta har gått første og andre halvdel like raskt. Det skilte bare en tidel på de to rundene. Sammenlagt var Lotta 23,1 sekunder bak Dyvik, og 6,3 sekunder bak tvillingsøster Tiril.

Litt surt for Lotta var det at bronsen glapp med bare en fattig tidel, men trøsten var at det var en lagvenninne som kapret bronsen.

Yngste deltakere

Tiril har dermed innfridd målsettingen, som var medalje. Begge bør være fornøyd med innsatsen. Det hører med til saken at de to Årnes-jentene er blant de yngste deltakerne i kvinneklassen. De andre jentene er både to og tre år eldre.

