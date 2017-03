Tiril og Lotta får gå verdenscuprenn i Holmenkollen

Tiril og Lotta Udnes Weng er to av de 15 kvinnelige skiløperne Norges Skiforbund sender til verdenscuprenn i Holmenkollen førstkommende søndag.

- Det er uttatt 15 utøvere til lørdagens 50 kilometer for menn, mens det også er uttatt 15 utøvere til søndagens 30 kilometer for kvinner, skriver nettstedet skiforbundet.no.

Sammen med blant andre Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal Udnes Weng-tvillingene stille til søndagens 30 kilometer for kvinner.

Her er lista over alle de 15 kvinnelige skiløperne som skal delta for Norge:

Marit Bjørgen, Rognes IL.

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming.

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker.

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL.

Heidi Weng, IL i Bul.

Ragnhild Haga, Åsen IL.

Silje Øyre Slind, Oppdal IL.

Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb.

Lotta Udnes Weng, Nes Ski.

Tiril Udnes Weng, Nes Ski.

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL.

Lovise Heimdal, Bardu IL.

Kari Øyre Slind, Oppdal IL.

Statoil Cup-leder: Marthe Kristoffersen, Varden IL Meråker.

I tillegg skal Tiril og Lotta i dag gå verdenscuprennet i sprint i Drammen.

