Tilsto å ha skåret opp dekkene til en ulvesporer fra SNO

Nes lensmannskontor oppklarte torsdag saken der en SNO-representant fikk bildekkene skåret opp mens han sjekket ulvespor øst i Nes.

ÅRNES

Lørdag 4. februar var en ansatt i Statens Naturoppsyn (SNO) på oppdrag ved Flolangen i Nes for å sjekke noen innrapporterte ulvespor. Da han kom tilbake til bilen hadde noen skåret opp to av dekkene på bilen hans slik at de punkterte.

Nå melder Nes lensmannskontor at de har oppklart saken.

- En god blanding av lokalkunnskap og sjekking av elektroniske spor har ført til at vi kunne sikte en mann. Etter ransaking hjemme hos ham tok vi han inn til avhør, og nå har vi fått en tilståelse, sier Håvar Bue, politioverbetjent ved Nes lensmannskontor.

- Hva har han oppgitt som motiv for å gå hen og gjøre noe slikt?

- Det jeg kan si er at han var misfornøyd med SNO og synes de gjør en dårlig jobb. Jeg må også legge til at mannen nå sier at han angrer på det han gjorde, sier Bue.

Mannen er i 40-årene, bosatt i Nes.

Lokalpolitiet betegner det som viktig å ha oppklart en slik sak.

- De ansatte i SNO jobber for staten. De utfører de oppgavene de blir pålagt å gjøre, og de skal ikke måtte gå rundt og føle seg truet når de gjør jobben sin, sier Bue.

Nes lensmannskontor fant fram til mannen gjennom en etterforskning mye basert på at de kjenner mange folk i bygda.

- Vi oppklarer veldig mange saker på dette grunnlaget, sier overbetjent Bue.

