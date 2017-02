Telenor advarer mot epostsvindel

Epostene ser profesjonelle ut og ser ut til å komme fra Telenor.

Med tittelen «ePostfaktura fra Telenor Norge» har mange nesbuer den siste tiden fått e-poster som angivelig skal være ubetalte fakturaer fra Telenor.

Selskapet opplyser at dette er svindelforsøk, og at man ikke må klikke seg inn for å betale beløpene i disse e-postene.

Telenor understreker at disse e-postene ikke er sendt ut av dem og at de er forsøk på å lure deg til å gi bort informasjon til svindlere, slik at de kan installere såkalt skadevare.

- Dersom du har mottatt en slik e-post; slett den eller bruk «Rapporter spam»-funksjonen, melder Telenor.

