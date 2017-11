Tar med seg 40 bilder til ny utstilling

Årnes

Brigitte Stolpmann hadde den første utstillingen i 1981. Hun har utviklet et eget særpreg i bildene, og denne uka åpner hun ny salgsutstilling.

- Jeg tar alle bildene selv og monterer de sammen i Photoshop, der jeg klipper ut og limer inn forskjellige elementer. Bildene kan bestå av 60 ulike lag oppå hverandre, forteller Brigitte Stolpmann.

Hjemme i Bekkefaret på Årnes gjør hun de siste forberedelsene før hun torsdag åpner salgsutstilling i Galleri Asbjørn på Kongsvinger. Det blir hennes 18. separate utstilling, i tillegg til at hun har deltatt på nærmere 30 gruppeutstillinger.

Tar med 40 bilder

Stolpmann har utdannelse som kunsterisk fotograf, blant annet fra University of Applied Sciences and Arts i Dortmund, Tyskland.

- Jeg har drevet med analoge bilder og fremkalling, og i framgangsmåten tenker jeg analogt, forteller Stolpmann, som har lagt om arbeidsmetodene etter at digitale bilder overtok markedet.

- Utrykket blir det samme, men jeg synes det er rensligere å jobbe digitalt, sier Stolpmann.

Til utstillingen på Kongsvinger tar hun med seg 40 bilder som hun har laget de siste par årene.

Et eget uttrykk

Bildemontasjene til Stolpmann viser ofte et bybilde bestående av flere lag og elementer.

- Når man går rundt i en by danner man seg et eget bilde av byen. Jeg prøver å kombinere bildene, slik at de får den erfaringen jeg har av byen, sier Stolpmann, som forteller at opplevelsen kan være annerledes fra dag til dag.

De fleste bildene er i A2-format, og bildene skriver Stolpmann ut selv ved hjelp av en pigmentprinter og en spesiell papirtype. Muligheten til å skrive ut bildene selv gjør at hun kan følge bildene helt ut gjennom hele prosessen.

- Noen ganger mangler det et element, og da må jeg ut å finne det, sier Stolpmann, som får inspirasjonen fra stedene hun besøker.

- Lokalt har åkerlandskapet motivert meg, legger hun til.

I 2015 hadde hun utstilling i Nes kulturhus, og neste år planlegger hun en ny lokal utstilling med nytt materiale. Men først ut er salgsutstillingen på Kongsvinger.

