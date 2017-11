Kvikkleire på Opaker? Det er i så fall det eneste som er kvikt i Nes, fastslo Nils Oscar Ottesen, som onsdag gjestet kulturkafeen med "Heilt Nils".

Kulturhuset

- Det er veldig koselig for en odøling å komme til Nes. Her står det skuespillerfoaje, mens der jeg er under forestillingene på Skarnes står det ballrom, innledet Nils Oscar Ottesen, som i sin tredje utgave av enmannsforestillingen «Heilt Nils» serverte humoristiske poenger på rekke og rad i halvannen time.

- En i Odalen mente det var alright å flytte klokka, men at det blir så jævlig tidlig seint ta det, fortalte Ottesen, som med både monologer, sanger og dikt fikk publikum til å riste av latter.

Kulturkafeen holdt åpent under forestillingen, og 60 personer kom for å få med seg den munnrappe odølingen i fri utfoldelse. På piano hadde Ottesen med seg Bjørge Verbaan, mens Åse Lukerstuen hadde ansvaret for det tekniske.

- Je har prøvd å pumpe jær`n, det er vondt og tung og trist, og det kjeieste i væl`n, sang Ottesen, som deretter fastslo at det ikke er lett å være stutt, butt og støl.

Dette ble den siste forestillingen med «Heilt Nils» før jul, og Ottesen forteller at han nå skal i gang med å produsere nytt materiale. Med friske skildringer om juletrefest i Bedehuset på «Disi» i 1962, og fortellinger om tante Magnhild og onkel Johan skapte Ottesen et eget univers, der sneiskørine kakuskiver (snitter, red.anm.) selger som varmt hvetebrød i tørt gras.

