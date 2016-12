Stian Ringstad til Strømsgodset

Stian Ringstad fra Bodding har signert kontrakt med Strømsgodset i Tippeligaen.

FOTBALL

Stian Ringstad (25) vender tilbake til Norge fra Portugal og fortsetter fotballkarrieren i Strømsgodset.

Nesbuen spilte 115 kamper for LSK før han gikk til portugisiske SC Braga. Etter å ha havnet ut i skyggen, vender venstrebacken nå tilbake til norsk toppfotball.

- Vi har fulgt Stian over en lengre periode, og er svært glade for at vi nå har fått på plass en avtale. Stian er en spiller som passer vår profil, både som fotballspiller og menneske. Han er en kreativ og moderne backtype, han har gode holdninger, han er sulten og har en sterk treningskultur, som er helt avgjørende for å bli bedre, sier Jostein Flo, sportssjef i Strømsgodset, til godset.no.

- Godset spiller en type fotball som tiltaler meg. Dette er et bra sted for meg å utvikle meg videre og få ut potensialet mitt som fotballspiller, sier Ringstad.

