Sporet ulv, fikk dekkene på bilen oppskåret

En representant fra Statens Naturoppsyn (SNO) sporet i helga ulv øst på Skogen. Da han skulle videre så han at begge bakdekkene på bilen var skåret opp.

Øst på skogen



- Jeg vet ikke hvem som har gjort dette, men det kan hende at det er noen som ikke liker SNO, sier mannen som jobber for SNO. Han ønsker å være anonym.





Stukket hull med kniv?

Lørdag var han på oppdrag for Statens Naturoppsyn (SNO) i Gørrtjennvegen øst på Skogen. Dette er i området mellom Årnes og Aurskog.



SNO hadde nemlig fått melding om at det var observert ulvespor i området, og SNO-representanten startet sitt søk for å registrere ulvespor. Han kunne påvise ulvespor, og det er trolig snakk om en eller tre ulver som har beveget seg i området. Han gjorde søket ferdig, og etter et par timer gikk han tilbake til bilen for å søke videre et annet sted.



- Jeg så at det ikke var noe luft i bakdekkene, og da jeg kikket nærmere på dekkene så jeg at det var hull i sidene på begge dekkene. Det virket som om det var stukket en kniv inn i siden på begge dekkene, sier SNO-representanten.





Mange spor

Han måtte dermed avslutte registreringen av ulvespor, og han måtte tilkalle en inntauingsbil for å komme seg videre. Han vet ikke hvem som kan ha gjort skadeverket på bilen, og en gjerningsmann var også vanskelig å spore.



- Det hadde stått parkert en bil på plassen tidligere, og det var mange spor der fra før. Det var derfor vanskelig å se sporene etter den som har gjort dette, sier SNO-representanten.





Ber om opplysninger

Politiet har mottatt anmeldelse på skadeverket, og de ber publikum om tips i saken.



- Vi ser alvorlig på dette. Representanter fra SNO er satt til å gjøre en jobb, og den skal de gjøre uten å føle seg truet på noen måte. Å ødelegge kjøreegenskapene til en bil kan også være trafikkfarlig, så vi tar gjerne imot opplysninger om noen kan ha sett noe, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid,



Rovviltkontakt i SNO i Akershus, Jan Wilberg, viser til at deres oppgave er å registrere ulvespor.



- Vi er tilsynsmyndighet, og vår oppgave er å samle inn data. Å oppleve slike ting er ikke hyggelig, sier han.





Les mer om: nyheter