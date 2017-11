Sporet Pub vurderer søksmål mot Bane Nor

Bane Nor har tilbudt Hans Werner Sætran og Sporet pub 300 000 kroner for å slette kontrakten. Sætran vurderer å svare med søksmål.

Årnes

- I møte med Bane Nor prøvde de å si at jeg kunne få 300 000 for å legge ned puben og kansellere kontrakten. Det er en latterlig sum, sier eier av Sporet pub, Hans Werner Sætran.

Tilbud om 300 000

Funn av fuktskader har ført til at Årnes stasjon må utbedres, og pubeier Sætran måtte for ti måneder siden stenge puben til utbedringsarbeidet er ferdig. I midten av oktober foretok Bane Nor en befaring av eiendommen for å se hvilken løsning de skulle velge. Sætran har nå fått tilbakemelding fra Bane Nor at de trolig skal heve bygget med 90 centimeter, og at han må regne med nok et år med stengte dører. Han vurderer nå å gå rettens veg.

- De tilbyr meg 300 000 og nedleggelse av puben, men jeg har allerede hatt 200 000 i kostnader i år. Jeg vurderer nå å ta ut stevning. Jeg har ingenting å tape, sier Sætran.

Fra to måneder til to år

Han viser til at han har forholdt seg til de datoene Bane Nor har gitt ham i forbindelse med utbedringene på bygget. Ifølge pubeieren har imidlertid Bane Nor hele tiden kommet med nye datoer for når bygget vil være ferdig.

- Først fikk vi beskjed av Bane Nor om at vi måtte beregne å stenge i to måneder, deretter ble det snakk om ytterligere en og en halv måned, så het det at de skulle bli ferdig i juni, så i september. Nå har de ikke lenger en dato. Det er veldig frustrerende, sier Sætran.

Skadelidende part

Pubeieren har allerede signalisert at han vil gå konkurs om han ikke snart får åpnet dørene til virksomheten igjen, og han har levert et erstatningskrav til bane Nor på én million kroner. Derfor framstår tilbudet fra Bane Nor som en provokasjon på pubeieren. han er skuffet over måten det statlige eiendomsselskapet har gått fram i denne saken.

- De er landets største eiendomsselskap, men de satte i gang dette arbeidet uten å søke. Jeg synes de har gjort en skuffende jobb i denne saken, og jeg blir den skadelidende part. Det er ikke greit, og derfor må jeg vurdere å ta saken videre, sier Sætran.

Ser ikke bra ut

Han synes imidlertid at det er underlig hvis kommunen er villig til å akseptere at Årnes stasjon skal få stå som et byggeområde i et år fram i tid.

- Området ser i dag ikke bra ut, og jeg kan ikke forstå at kommunen kan akseptere dette, sier Sætran.

Kommenterer ikke

Raumnes har ikke lykkes å komme i kontakt med Bane Nor, men til Romerikes Blad uttaler selskapet at de er i forhandling med Sporet Pub.

- Vi er i forhandlinger med vår leietaker og håper å komme fram til en minnelig løsning på denne kjedelige saken. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer om forhandlingene i mediene, sier Kristin Paus til Romerikes Blad.

