Sporet pub må trolig vente ytterligere et år før de kan åpne igjen

Eier av Sporet Pub har fått beskjed av Bane Nor om at han trolig må vente ytterligere et år før han kan åpne puben. Mye tyder på at bygget skal heves.

Årnes

- Bane Nor sier at Sporet Pub ikke får åpnet før cirka om et år. En kjempetrist dag, skriver eier av Sporet Pub, Hans Werner Sætran på sin Facebook-side.

Funn av fuktskader har ført til at Årnes stasjon må utbedres, og pubeier Sætran måtte for ti måneder siden stenge puben til utbedringsarbeidet er ferdig. I midten av oktober foretok Bane Nor en befaring av eiendommen for å se hvilken løsning de skulle velge. Sætran skriver at han nå har fått tilbakemelding fra Bane Nor at han må regne med nok et år med stengte dører.

- Grunnen er at bygget trolig skal heves. Det er snakk om 90 centimeter. Dette innebærer stenging av Kongsvingerbanen, så derfor er det tidkrevende, skriver Sætran.

Pubeieren har allerede signalisert at han vil gå konkurs om han ikke snart får åpnet dørene til virksomheten igjen, og han har levert et erstatningskrav til bane Nor på én million kroner. Med den nye forsinkelsene blir dette kravet ikke mindre aktuelt.

- Vi på Sporet kommer til å kjempe for oppreisning og vi ønsker selvfølgelig å åpne igjen, og det fortest mulig, skriver Sætran.

Saken oppdateres.

Les mer om: nyheter