Sporet Pub må tåle ny utsettelse

ÅRNES

Hans Werner Sætran på Sporet Pub fikk i går beskjed om ytterligere forsinkelser.

Som kjent renoveres stasjonsbygningen på Årnes, der Sporet Pub holder til. For noen uker siden fikk pubdriver Hans Werner Sætran beskjed fra Bane NOR Eiendom at han kunne starte opp igjen pubdriften 14. juli. Slik blir det ikke.

- Jeg fikk en dårlig melding. 14. juli ryker. Jeg har ikke fått ny dato, men er redd at juli/august ryker. Jeg har et håp om en ny dato i september, fastslår Sætran.

Dette er dårlige nyheter for utestedet.

- Det er utrolig trist, men jeg kan love at vi vil åpne igjen, legger Sætran til.

Les mer om saken i vår neste abonnementsutgave.

