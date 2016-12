Smultringene fra 1980 er fortsatt like fine

Berit Molstad vant ei pakke smultringer i ei fruktkurv før jul i 1980. Hun har siden tatt vare på smultringene, som fortsatt er like fine.

Fenstad

- Jeg vant smultringene i ei fruktkurv før jul i 1980. I år er de 36 år gamle, sier Berit Molstad.

Hjemme i Flaenstubben i Fenstad har Berit pyntet og gjort alt klart til jul. Hun har alltid bakt hjemmelagde smultringer, og derfor ble smultringene hun vant bare liggende i døra på kjøleskapet i kjelleren.

- I og med at jeg hadde bakt egne smultringer ble de bare liggende. Til neste sommer og neste jul var de like fine, og jeg ville se hvor lenge de holdt seg, sier Molstad.

Mange år

Berit er tålmodig, og siden 1980 har hun latt smultringene ligge i fred og ro.

- Etter at skolekorpset fikk kjøleskapet i mai har jeg hatt dem liggende i langskapet på kjøkkenet. Jeg var spent på om det skulle ha noe å si, sier Molstad.

Smultringene har altså det siste halve året ligget romtemperert, uten at det har hatt noen synlig innvirkning. Molstad forteller at smultringene har blitt litt lysere med årene, men at de fortsatt ser spiselige ut.

- Jeg ville i hvert fall ikke spist dem uansett, konstaterer Molstad.

Overraskende

- De som forundrer meg mest er at de ikke har mugnet eller endret farge. Det må være noe spesielt i dem, og jeg skal ta vare på dem så lenge jeg kan, sier Molstad.

Hun har heller ikke lyst på å åpne pakken, i tilfelle det kan påvirke smultringene som har overlevd mange julefeiringer.

Selv baker Berit flere kakeslag til jul. Både smultringer, fattigmann, fyrstekake og Mor Monsen. Når gjestene kommer serverer hun dermed hjemmelagde smultringer.

- Siden jeg vant smultringene har jeg kun spist hjemmelagde, sier hun.

Hemmelig produsent

Berit ønsker å holde firmanavnet på smultringene hemmelig.

- Jeg har kontaktet dem, og de hadde bestilt smultringene fra en annen leverandør. Det er også lenge siden de sluttet å forhandle smultringer, sier Molstad.

Smultringene ligger fortsatt i originalforpakningen, og best-før datoen viser 11. juli 1988. Nå får smultringene oppleve jula 2016.

