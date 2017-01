Slåssing og trusler på Årnes i natt

Politiet rykket ut med flere enheter da det ble meldt om slåssing i Årnes sentrum natt til lørdag.

Klokka 02.25 natt til lørdag fikk politiet melding om slåssing utenfor Sporet pub i Årnes sentrum.

Væpnet politi

- Melding gikk ut på at flere hadde slåss og at en hadde blitt truet med kniv. Dette gjorde at vi bevæpnet oss og sendte flere enheter til stedet. Ingen hadde blitt skadet, og de som hadde blitt truet var blitt eskortert inn på Sporet pub, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kristian Loraas.

Han forklarer videre at gjerningspersonene, tre menn, hadde dratt fra stedet i bil. Politiet fikk raskt kontroll på bilen ved en privat adresse.

Tre menn avhørt

- Der fikk vi kontroll på tre personer som kan stemme med beskrivelsen vi hadde fått. De ble avhørt på stedet. Det ble også funnet en kniv i bilen, men det er uvisst om det er den som ble brukt i forbindelse med situasjonen utenfor Sporet pub, sier Loraas.

Splid om hendelsesforløpet

Han opplyser at det er en fornærmet som skal ha blitt truet og en mistenkt som skal ha truet med kniv. Mistenkte er en mann i 20-årene fra Nes, og fornærmede er en mann i 30-årene, også han fra Nes. Alle de fem involverte i hendelsen er menn.

- Det er avgitt veldig forskjellige forklaringer og det er stor splid om hendelsesforløpet. Politiet har opprettet sak, og denne vil bli fult opp av Nes lensmannskontor, sier Loraas.

Les mer om: nyheter