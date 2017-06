Slo ned og ranet mann, lånte deretter telefon for å ringe til mamma

I ruset tilstand slo nesbuen ned en mann på Amfisenteret på Årnes, og han ranet deretter til seg bil og mobiltelefon. Da han satte seg fast med bilen, lånte han en telefon og ringte til mamma. Samtalen med mamma avslørte ham.

- Ranet ligger opp mot grovt ran. Fengselsstraffen settes til ett år og fire måneder, står det i dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Slått rett ned

I april i fjor parkerte en nesbu i parkeringshuset i Amfisenteret fordi han hadde et ærend på butikken. På parkeringsplassen kom en mann tuslende imot ham, og han spurte om han kunne få bilnøklene til mannen som nettopp hadde parkert bilen. Det neste mannen med bilen husker var at alt ble svart, og han lå på bakken. Da han så opp sto overfallsmannen rett over ham.

- Det så ut som om han gjorde seg klar til å angripe på nytt. Jeg slapp både nøkkelen og mobilen, og han tok med seg dette og gikk, sa mannen til Raumnes i fjor.

Den tiltalte mannen har erkjent straffskyld for ranet, og saken gikk nylig i retten. I retten uttalte tiltalte at han var ruset på alkohol og Rivotril-tabletter. Han husket ikke alt som hadde skjedd. I avhør har han forklart at han husket at han hadde slått fornærmede, men i retten husket han det ikke. Han stakk deretter fra stedet i bilen til fornærmede og han kjørte til Hennisand. Her satte han seg fast. Han oppsøkte en beboer i nærheten, og beboeren forklarte seg i retten.

- Hun hadde fått besøk av en rufsete mann som virket ruset og hadde blod på hendene. Han fikk låne hennes telefon, står det i dommen.

Ringte mamma

Vitnet hadde hørt at tiltalte hadde snakket med noen i telefonen som det virket som han kjente. Politiet undersøkte telefonen til tiltalte, og det viste seg at han hadde ringt sin mor. Sporingen av telefonsamtalen sørget for at gjerningsmannen var avslørt.

- Politiet undersøkte telefonen og fant ut at det var ringt fra den til tiltaltes mor, står det i dommen.

Retten gir nesbuen straff for ran og kjøring i påvirket tilstand, og han får straff for to brudd på våpenloven og et tilfelle av å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Det er ranet som veier tyngst ved straffeutmålingen. Den fornærmede mannen fikk slått ut to tenner, han sliter fortsatt med smerter i hodet og øresus. At tiltalte kjørte bilen med en promille på 1,48 er et skjerpende element. Han får imidlertid strafferabatt på to måneder for å ha tilstått.

- Fengselsstraffen setters etter dette til ett år og fire måneder, heter det i dommen.

Tiltalte blir frikjent for å ha slått en mann på Jessheim og for å ha ødelagt en lampe på Dragsjøhytta, men han må betale mannen han slo ned og ranet på Årnes skadeerstatning på 1 430 kroner og 75 000 kroner i oppreisning. Tiltalte mister også førerkort i to og et halvt år og ei hagle og 210 patroner.

Dommen kan ankes og er ikke rettskraftig.

