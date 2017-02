Skulle trolig berge egen bil, blåste til 1,6 i promille

Mens politiet sjekket ut bilen som lå i grøfta, kom bileieren kjørende med traktor. Blåseprøven til traktorsjåføren viste langt fra grønt nivå.

Fenstad

Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om vinglete kjøring mellom Vormsund og Fenstad. Det endte med at sjåføren kjørte i grøfta i Fenstad, og han forsvant fra stedet. Politiet rykket ut for å undersøke bilen. Mens de var på stedet kom bileieren kjørende i traktor, og politiet mener at han kom tilbake for å berge bilen sin.

- Traktorsjåføren nekter for at det var han som kjørte bilen, sier operasjonsleder i øst politidistrikt, Anette Faråsen.

Politiet mistenkte at traktorsjåføren var mannen som også førte bilen i grøfta, og politiet fattet mistanke om at sjåføren kjørte med promille. Det ble tatt blåseprøve av traktorsjåføren på stedet, og resultatet var rødt.

- Blåseprøven viste at sjåføren hadde en relativt høy promille, sier operasjonslederen.

Blåseprøvene er ikke helt nøyaktige, men prøven viste at sjåføren hadde 1,6 i promille. Mannen, en nesbu i 40-åra, ble tatt med til legevakta for å ta en utvidet blodprøve, og her vil man få en nøyaktig måling av hva slags promillenivå man fant i blodet til sjåføren. Politiet beslagla førerkortet til mannen på stedet. Mannen hevder fortsatt at han ikke kjørte bilen, men politiet har fått vitnebeskrivelser av bilsjåføren.

- Vitnebeskrivelser av sjåføren som kjørte bilen stemmer godt overens med hvordan mannen som kjørte traktoren så ut, sier Faråsen.

