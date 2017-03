Skal finne ny folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinatoren Elize Liljenkvist har sagt opp sin stilling.

Årnes

- Liljenkvist har fått til mye i den tiden hun har arbeidet i Nes, og hun vil bli savnet, sier ordfører Grete Sjøli.

For fire år siden opprettet kommunen en egen stilling som folkehelsekoordinator, og siden i slutten av august 2013 har Elize Liljenkvist hatt denne stillingen. Hun har jobbet for å gjøre nesbuene friskere.

- Vi må jobbe for å dempe de negative faktorene og løfte de positive tiltakene, uttalte Liljenkvist rett etter ansettelsen i den nye stillingen.

28. februar sendte hun et brev til Nes kommune, der hun gjør det klart at hun sier opp sin stilling. Ordføreren gjør det klart at stillingen skal utlyses, og hun håper det kommer inn mange søkere.

- Stillingen skal fylles, og den vil bli utlyst. Nøyaktig når dette skjer vet jeg ikke, men vi håper å få inn mange gode søknader, sier Sjøli.

Raumnes har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Liljenkvist.

