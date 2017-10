Søk på deg selv i arkivet

Rundt 100 000 avis-sider med Raumnes fra 1947 og fram til i dag er digitalisert. I kveld kan du bli med Raumnes på kurs i bruk av det nye digitalarkivet.

Raumnes-arkivet

- Det nye digitale avisarkivet er en skatt for nesbuene. Der kan man søke på seg selv, familien eller bare se utviklingen gjennom Nes de siste 70 årene, sier Fred C. Gjestad, redaktør og daglig leder i Raumnes.

Som kjent er det var det 18. juli i år 70 år siden den første utgaven av Raumnes ble trykket, og mange spalter er fylt med lokale nyheter siden den gang. I september markerte Raumnes 70-årsdagen i Pakkhuset, og samtidig ble det nye digitalarkivet offentliggjort og gjort tilgjengelig for alle abonnentene.

Sendte hele arkivet

- Hele avisarkivet ble sendt til Sveits der en og en side ble skannet. Det ble også kjørt tekstgjenkjenning på alle sidene som gjør det mulig å søke i fritekst, forteller Gjestad.

Å søke i fritekst betyr at man kan søke på hvilket som helst ord, for eksempel Fenstad, Skogbygda rundt, Nes Herredshus eller eget navn, og finne ut hva som er skrevet om søkeordene gjennom 70 år med Raumnes. Mange gamle bilder dukker også opp når man søker i arkivet.

- Det er viktig at alle som ønsker å delta på kurset melder seg på, og det er bindende påmelding, sier Gjestad, som legger til at kurset er gratis og at det er et begrenset antall plasser.

Mange spørsmål

Etter lanseringen av digitalarkivet har mange spurt Raumnes om hvordan man kan søke.

- Det har vært en del som har spurt om hvordan man gjør det, og i tillegg kommer kurset også inn på avanserte søkemetoder for lettere å finne det man søker etter, sier Gjestad.

Kurset tirsdag kveld holder på i to timer. For å melde seg på må man sende en epost til følgende adresse: abonnement@raumnes.no. Kursdeltakerne blir oppfordret til å ta med seg en PC eller et nettbrett de kan søke på underveis, og kurset er et samarbeid mellom Raumnes og Nes bibliotek.

- Biblioteket er et sted hvor man kan søke informasjon og en plass for dialog. Slik at det passer veldig godt å holde kurset der, sier Gjestad.

Nes bibliotek har også et tilgjengelig Raumnes-arkiv i papir, for dem som ønsker å bla i de gamle avisene.

