Sjåfør er tiltalt for å ha kjørt ned syklist

I juli i fjor ble en syklist kjørt ned av en bilist rett utenfor Årnes, og sjåføren stakk fra stedet. Nå er en kvinne tiltalt for å forvoldt betydelig skade på en persons liv og helse.

Årnes

Det er snart et år siden Årnes-mannen Svein Bergersen var ute på en treningstur med sykkelen, og bare noen steinkast fra Årnes ble han påkjørt bakfra av en bilist. Sjåføren stoppet ikke, men fortsatte i en bil med smadret frontrute og store karosseriskader. Politiet fant deretter ulykkesbilen hensatt utenfor et verksted på Runni, den var preget av store skader. Gradvis ble en mistenkt i saken sirklet inn, og i avhør har den tiltalte kvinnen uttalt at hun kjørte ulykkesbilen på det tidspunktet ulykken skjedde.

- Den siktede kvinnen erkjenner at hun har kjørt ulykkesbilen på det aktuelle tidspunktet. I avhør har hun uttalt at hun også kan ha vært borti noe, uttalte politiførstebetjent Gunnar Foseid i juli i fjor.

Fengselsstraff?

Hovedforhandlingene i saken er berammet i januar neste år, og det er avsatt to dager til forhandlingene. Kvinnen er tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 280, for uaktsom å ha forvoldt betydelig skade på kropp eller helse.

- Med fengsel inntil tre år straffes den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, heter det i denne straffeparagrafen.

Bilen var i orden

Påtalemyndigheten mener også at den tiltalte kvinnen har brutt Vegtrafikklovens paragraf tre om å ferdes hensynsfullt og varsom for å hindre skade på andre og paragraf 31. Syklisten Svein Bergersen pådro seg kraniebrudd og skrubbsår i sammenstøtet med bilen, og han var heldig. Politiet har betegnet ulykken som en potensiell dødsulykke. Kripos har konkludert med at bilens tekniske forfatning var tilfredsstillende. Bilens beskaffenhet har dermed ingen relevans for at ulykken skjedde.

Les mer om: nyheter