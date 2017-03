Signalfeil på Årnes fører til full stopp for togene

Jernbanelinja mellom Skarnes og Haga er stengt som følge av signalfeil på Årnes. Togene er innstilt, og Bane NOR jobber nå med problemet.

Årnes

- Strekningen Skarnes-Haga er stengt for trafikk på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys. Vi jobber med å rette feilen men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane NOR på sine hjemmesider.

Jernbanelinja i det aktuelle området er for øyeblikket stengt, og alle tog til og fra Årnes er dermed innstilt.

- Vi har prognose til klokken 17, sier pressevakta ved Bane NOR.

Følg med på NSB.no

- Problemene på det aktuelle området har vært litt fram og tilbake i hele dag, og vi oppfordrer folk til å følge med på nsb.no eller på appen for å se om avgangene går som de skal, sier Håkon Myhre, pressekontakt hos NSB.

- Det er problemer med signalanlegget, som er ansvaret til Banenor, sier Myhre.

På nsb.no står det at avgangene mellom Årnes og Oslo for øyeblikket er innstilt, men at det organiseres buss og TAXI på den innstilte strekningen. Videre står det at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

