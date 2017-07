Se Nes Skolekorps spille i NM

Ronny Evensen filmet Nes Skolekorps i årets Norgesmesterskap, der de ble nummer fem i toppdivisjonen.

Norgesmesterskapet for skolekorps i kategorien janitsjar ble i år arrangert i Larvik. Nes Skolekorps stilte i landets øverste divisjon, 1. divisjon, der de framførte en følelsesladd og svært samspilt versjon av Kevin Houbens «Lake of the moon». Og respons fra publikum uteble ikke. Korpset selv var også meget fornøyd med framførelsen.

Tok en timeout

Dirigent Thomas Lepanto Høiby Verket ble så rørt at han måtte ha noen minutter for seg selv etterpå.

- Jeg måtte ta en timeout. Tusen takk for tidenes opplevelse med Nes Skolekorps. Jeg bryr meg lite om resultatet når musikken vi framfører skaper slike følelser. For meg så var alle i korpset vårt vinnere i dag, fastslo Høiby Verket rett etter opptredenen.

Mange hadde et sterkt håp om pallplass, men dommerne ville det annerledes.

91 poeng

De unge i korpset fra Nes viste lørdag uansett nok en gang at de holder et meget høyt nivå siden de klarer å hevde seg så godt i landets øverste divisjon. Med 91 poeng la Nes både Gjallarhorn, Lillestrøm, Sofiemyr og Strusshamn bak seg. Ingen kunne tukte Midtun Skoles Musikkorps, som ble norgesmestere med sterke 98 poeng. Ulriken og Byåsen tok 2. og 3. plassen med henholdsvis 94,5 og 94 poeng.

