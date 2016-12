Kim Stine Bekkelund har i desember hjulpet elleve familier med julemiddagen. De fleste har fått gavekort, og en familie fikk julemat.

- Totalt har jeg samlet inn 5600 kroner, og jeg er fornøyd. Det ble totalt seks gavekort på 500 kroner, to gavekort på tusen kroner, og to gavekort på 300 kroner for å gå helt i null på prosjektet, sier Kim Stine Bekkelund.

Hun fikk inn to tusen kroner fra Odal svømmeklubb, 2600 kroner fra privatpersoner og ga tusen kroner fra egen lomme.

Stor pågang

I november skrev Raumnes om Kim Stine som ønsket å samle inn penger for å hjelpe småbarnsfamilier som sliter til jul.

- Jeg har fått 50 søknader, og folk har tatt kontakt fra Bergen, Arendal, Larvik, Trondheim-regionen og Oslo. Det er mange som trenger hjelp, sier Bekkelund.

Hun har i hovedsak konsentrert seg om å hjelpe familier i Romerike og omegn.

- Jeg har hatt fokus på småbarnsfamilier som trenger hjelp. Jeg vil at barna skal få gode minner fra julemiddagen da de var små, sier Bekkelund.

Vanskelig å si nei

- Det er kjipt å si nei til de jeg ikke kan hjelpe, og ei dame ble til og med sur, forteller Bekkelund.

Dette var andre året på rad at Kim Stine tilbyr julehjelp. I fjor samlet hun inn ti tusen kroner, og gikk rundt på dørene for å samle inn penger.

- I år har jeg ikke orket å gå rundt. Jeg har vært kvalm og har spydd i flere måneder, sier Bekkelund, som venter barn i begynnelsen av juni.

Koselig å levere

Til tross for at hun derfor ikke har vært helt i form, har hun klart å hjelpe ti familier med gavekort, og en familie i Nes som fikk julematen sponset av Rema 1000 i Silovegen.

- Det har vært så koselig å levere ut gavekortene, og folk griner og er så glade. De er veldig takknemlige. Det er motivasjonen med å gjøre dette, sier Bekkelund, som har igjen å levere ett gavekort til en hun ikke får tak i. Ellers er hun i mål.

- Nå kan jeg roe ned juleforberedelsene og kose meg med min egen familie, sier Bekkelund.

Med en baby på seks måneder neste år, håper hun å kunne gjøre julehjelpen til en fast tradisjon.

