Røykutvikling i bolighus

Nødetatene rykket fredag formiddag ut til melding om røykutvikling i et bolighus i Nes.

Det var et bolighus langs Kongsvingervegen ved Stein der det ble meldt om røykutvikling.

Brannvesenet rykket ut med vaktlaget og fiikk bistand fra tankbil fra Jessheim.

Politiet meldte på twitter at det var snakk om røykutvikling i et bolighus på en gård, og kort tid etter meldte de at de hadde kontroll på hendelsen. Huset måtte luftes ut.

