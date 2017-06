Runnielevene liker seg i arbeidslivet

Det blir for lite med bare én dag i praksis i 8. klasse og 3 dager i praksis i 9. klasse. Elevene vil ha mer.

Runni

Rådgiveren på Runni ungdomsskole, Åse Karin Paulsen, styrer og setter i gang dette opplegget på skolen. Det har vært en ordning som har blitt brukt i mange år på mange forskjellige skoler.

Alt for lite

Elevene i 8. klasse og 9. klasse trives med denne praksisordningen, og mange kunne gjerne sett at den inneholdt flere dager.

Ola Spigseth valgte å jobbe hos Sport1 på Årnes fordi er svært sportsinteressert og liker alt som har med sport å gjøre.

Viktig å kunne

På Sport1 på Årnes hadde Ola lært at det var viktig å kunne montere en sykkel uansett om du jobbet med det eller ikke. For hvis noe skjer med sykkelen din, som gjør at du ikke får brukt den, er det viktig å kunne reparere den sånn at du kan bruke den igjen.

Noe bra og noe dårlig

- Jeg syns det er bra at det handler om sport, at kundene er interessert i sport, og at vi lærer å montere sykler, sier Ola, som ikke syntes det var så moro å sette på prislapper og sortere sokker.

Vil heller ha utdanning

- Jeg vil heller ha utdanning enn å droppe skolen for å jobbe, for hvis man utdanner seg ferdig blir det lettere å få seg jobb videre i livet, legger Ola til.

Selvstendig og kreativt

Frøydis Vangen valgte å jobbe hos Årnes Blomster. Hun liker å jobbe med blomster, og tror dette kan være en fremtidig jobb. Jeg syns det er morsomt, spennende, koselig, selvstendig og kreativt, sier Frøydis Vangen.

Stortrives på jobb

Frøydis sier at hun liker at man kan være kreativ mens man driver med blomster, og at det er god stemning på jobb, men hun syns det er slitsomt og litt kjedelig å vaske vaser, snitte blomster når de har fått nye, og å jobbe med roser på grunn av tornene.

Heller her enn skole

-Dette her er mye bedre enn å gå på skole, så jeg ville heller jobbet her enn å gå på skolen, sier hun.

