Ørjan Heiberg får med seg Ørjan Hopen

Ørjan Heiberg fortsetter i FUVO. I stallen neste sesong får han med seg Ørjan Hopen.

Ørjan Heiberg forteller til Raumnes at han har bestemt seg for å fortsette trenergjerningen i FUVO IL.

- Jeg har sagt ja til FUVO. Dette har med både revansjelyst og litt samvittighet å gjøre, sier Heiberg.

Han forteller at valget for hans del sto mellom flere klubber.

- Spesielt en klubb på høyere nivå som jeg har jobbet veldig nærme med, men jeg valgte FUVO til slutt. Jeg føler at vi hadde en god del uoppgjort i forhold til årets sesong, sier Heiberg.

Han fastslår at laget skal opp til 3. divisjon neste sesong. I den forbindelse er han glad for at Ørjan Hopen nå har bestemt seg for å fortsette karrieren sin i FUVO.

- Hopen har god eliteserieerfaring. Han har spilt over 100 kamper på øverste nivå i Norge, sier Heiberg.

En annen viktig brikke han ønsker å få med seg videre er Kim Brenna. Heiberg skal ha et møte med ham tirsdag kveld.

- Sånn jeg har skjønt det er han veldig positiv til å fortsette i FUVO, sier Heiberg.

Han regner med at FUVO ses som favoritt kommende sesong.

- Alle i 4. divisjon er nok veldig innstilt på å klå oss, men vi skal opp et hakk på flere områder neste sesong, fastslår Heiberg.

