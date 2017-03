Ringstadbua blir lokale og lager for Nes Røde Kors

Nes Røde Kors får disponere dette bygget gratis.

Nes Røde Kors har spurt Nes kommune om de har noen lokaler som kan benyttes til lager. Kommunen svarer at det kan være aktuelt å disponere Ringstadbua, bygget helt ytterst på bryggeområdet på Årnes. Kommunen opplyser at det har stått tomt etter at det ble benyttet av Årnes båtforening fram til desember 2016.

Hikmeta Dzubur, leder i Nes Røde Kors, tar imot tilbudet med takk. Til rb.no sier hun at de planlegger tre-fire møter i måneden i tillegg til at bygget blir et møtested for medlemmene.

Kommunen gjør for øvrig oppmerksom på at det er fare for flom fra tid til annet i bygget. I 2013 sto det så godt som helt under vann.

- Når det er høstflom eller vårflom er Ringstadbua veldig utsatt for flomskader, opplyser Eva Stallemo, virksomhetsleder i Nes kommune. Hun legger til en anbefaling om at eventuell lagring skjer i høyden og ikke på gulvet i disse periodene.

Stallemo bemerker også at det er ikke mulig å lage mat for salg i bygget grunnet tilstanden på kjøkkenet og mangel på toaletter.

