Reven vant over jegerne

Øststranda Jeger- og fiskerforening arrangerte nylig den store revejakta. 20 jegere deltok på en vellykket jaktdag, selv om reven klarte å lure seg unna.

Øststranda

- Vi kjørte flere veger utover natta og på morgenen, men fant ingen nye revespor, sier Arvid Johansen, nestleder i Øststranda Jeger- og fiskerforening.

Forrige helg arrangerte Øststranda tradisjon tro «Den store revejakta». Første gang at arrangementet ble holdt var i 2013, da de skjøt to rever. Året etter, i 2014 ble det en rev, men i år som i fjor klarte reven å lure seg unna, til tross for god innsats av både jegere og hundeførere.

- Vi skal prøve å holde revejakta som en tradisjon i Øststranda, og arrangementet er åpent for alle, sier Johansen, som forteller at de har planer om å gjenta arrangementet.

Fem rever

Til tross for at det ikke ble funnet noen revespor i forkant, ble hundene sluppet lørdag morgen. Etter kort tid hørte jegerne at hunden hadde fått los.

- Vi trodde først det var hare, men det viste seg å være rev som hunden hadde los på, forteller Johansen.

Etter en god lunsj, ble hundene sluppet på nytt i Lundbergåsen, og jakta holdt på hele dagen.

To loser

- Vi er sikre på at vi hadde totalt fem rever ute i løpet av dagen, sier Johansen.

Øststranda hadde fått med seg flere hundeførere som stilte med flere hunderaser. Først ble det los med schillerstøver, men reven løp ut i retning Sagstusjøen. Etter lunsj ble det brukt plotthund, som er en amerikansk støver alet spesielt for jakt på bjørn og villsvin.

- Også da ble det los, men etter at reven hadde passert flere poster på skuddhold, løp reven nedover mot boligområdene ved Svarverud der vi måtte gi oss, oppsummerer Johansen.

Uheldig med føret

- Vi var ikke spesielt heldige med føret, og det var gammel snø som gjør det utfordrende å finne nye spor. Det var mye gamle tråkk og spor som går i hverandre, forteller Rune Haugland fra Skogbygda, som hadde med seg to hihunder, i tillegg til en amerikansk foxhund og en blandingsstøver. Sistnevnte er en blandingshund mellom Hamilton og finskestøver.

