Rådmannen tilbyr likevel ikke Ringstadbua til Nes Røde Kors

Rådmannen vil likevel ikke la Nes Røde Kors disponere Ringstadbua. Nå skal videre bruk avgjøres politisk.

Sist uke tilbød Nes kommune gratis leie av Ringstadbua til Nes Røde Kors, som takket ja til tilbudet

Klart tilbud

I et brev der Nes kommune lanserer tilbudet overfor Nes Røde Kors, skriver kommunen følgende: «Bygget vil være deres alene under forutsetning av at dere overtar alle faste kostnader på bygget, det vil si strøm, evnt. avfallshåndtering og ettersyn».

Raumnes omtalte tilbudet fra kommunen til Nes Røde Kors i en liten artikkel, der innholdet i tilbudet fra kommunen ble beskrevet. Rådmannen gikk onsdag ut og uttalte at «det den senere tid har oppstått en debatt i media og på Facebook om bruken av Ringstadbua». Blant annet kommenterte mange en lenke på Facebook til artikkelen i Raumnes.

Rådmannen hevder nå at det ikke er fattet noen beslutning om bruk, eller inngått noen form for utleie av bygningen.

- Rådmannen vil i stedet fremme en politisk sak der han vil anbefale videre bruk, inntil bygningen skal rives for å gi plass til en generell utvikling av området, skriver Nes kommune i en melding på sin egen nettside.

Ble glad

Etter å ha mottatt gladmeldingen fra kommunen om at de kunne disponere Ringstadbua, uttalte leder i Nes Røde Kors, Hikmeta Dzubur, til rb.no at hun var veldig glad for å få dette tilbudet og at hun så for seg at lokallaget skulle ha tre - fire møter i måneden der. Etter rådmannens siste utspill, ser det ut til at tilbudet ikke gjelder lenger.

