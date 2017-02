Raumnes med skikurs for abonnenter

Nå kan du lære samme skiteknikk som Tiril og Lotta Udnes Weng. Raumnes og Nes ski inviterer abonnenter til langrennskurs over tre dager.

- Nes har flotte langrennsforhold og noen av verdens beste langrennsutøvere i Tiril og Lotta Udnes Weng. Nå gir vi våre abonnenter mulighet til å bli bedre skiløpere gjennom å delta på et teknikkurs som arrangeres av trenere i Nes ski, sier ansvarlig redaktør Fred C. Gjestad i Raumnes.

Utdannede trenere

Nes ski har over tid bygget opp en stab med gode trenere på flere nivåer. Til nå har det i hovedsak vært barn og ungdom som har fått gleden av å utvikle seg i sporet, men teknikkurset gir nå voksne også mulighet til å finpusse skiteknikken.

- Deltakerne bli delt inn i grupper, slik at alle vi få utbytte av kurset, sier Frode Pedersen, leder i Nes ski.

Kurset vil bli arrangert i Nes skianlegg i Fenstad, i de samme løypene som Norgescup ble arrangert tidligere i år.

Tilpasset opplæring

Pedersen understreker at alle vil få utbytte av kurset, uansett hvilket nivå de har før de kommer på kors.

- Vil vil tilrettelegge slik at de som planlegger å gå birkebeinerløpet og bare trenger en finpuss av teknikken får utbytte av kurset, samtidig som nybegynnere i sporet også skal få utbytte slik at de blir tryggere i skiløypa, forklarer Pedersen.

Kurset vil gå over tre kvelder og vil starte allerede førstkommende mandag klokken 18.30. Kurset vil gå i klassisk stilart.

For abonnenter

- Våre abonnenter har lest mye om aktiviteten i Nes skianlegg og resultatene til tvillingsøstrene Weng og andre løpere i Nes ski. Vi i Raumnes ønsker nå å tilby våre abonnenter mulighet til å lære langrennsteknikk med de samme trenerne som har fostret fram disse løperne, sier Gjestad.

Påmelding skjer enten til Raumnes' resepsjon eller til Nes ski. Kurset er for abonnenter av avisen eller de som bor i samme husstand som en abonnent.

- I Raumnes jobber vi kontinuerlig for å gi våre abonnenter ekstratilbud. Vi arrangerer jevnlig debattmøter og i februar blir det lesertur til Svalbard. Dette kurset er et tilsvarende tilbud for en litt annen målgruppe, sier Gjestad.

