To sjåfører ble målt i 94 og 86 kilometer i timen i en 60-sone. De ble fotgjengere.

Fredag gjennomførte utrykningspolitiet en politikontroll i en 60-sone på Hvamsvegen, og to sjåfører måtte levere inn sine førerkort. En ble målt til 94 kilometer i timen, og en annen ble målt til 86 kilometer i timen. Politiet skrev ut ytterligere 19 fartsbøter, og i tillegg ble to sjåfører tatt for mobilbruk og en for manglende bruk av bilbelte. Politiets kontroll varte i to og en halv time.



- Dette viser at det er behov for fartskontroller på denne strekningen, og det er også noe vi prioriterer. Vi skal gjennomføre flere kontroller andre steder også i tiden som kommer, sier politiførstebetjent Vidar Aasvangen.





