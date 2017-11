Peels nye låter høster gode kritikker

Peel har gitt ut albumet "Ghosts & Shadows". Det har høstet positiv omtale både her hjemme på berget og i utlandet.

NY MUSIKK

Blant annet kunne bandet sist uke glede seg over at utgivelsen er kåret til månedens album på "Dodo Show" på nederlandsk radio.

- Det er jo kjempestas at musikken høster oppmerksomhet i utlandet, kommenterer Per Øyvind «Pim» Johansen, primus motor i Peel.

Dodo Show er et ukentlig radioprogram som varer i tre timer, og som beskriver seg selv som «et program med kjærlighet til alt fra ukjent musikk til store hits».

Fredag 13. oktober leverte Peel en livekonsert på Pakkhuset, Årnes, der de framførte den nye musikken. På scenen var Borgar Skoveng, Fredrik Moen Blomstereng, Sebastian «Seb» Johansen, André Ellefsen og Per Øyvind «Pim» Johansen. Det ble en stor kveld med rundt 200 personer innenfor dørene, og Johansen ønsker å takke alle som kom.

En helhet

- Tusen takk til alle som trossa en sliten kropp og et seigt hue og kom på fantastiske Pakkhuset, sa han etter lanseringen.

Albumet "Ghosts & Shadows" inneholder 14 låter som for det meste går inn i hverandre som en enhet. Bandet ønsker da også at man tar seg tid til å høre alle låtene i sammenheng.

Albumet starter med en intro der lytteren settes i en stemning som passer godt til tittelen "Prelude to Armageddon". Låta "(We Are) The Wheel" har et veldig bra driv og et flott refreng, som vanlig med meget god vokal. Hele albumet vitner om mye god studiojobbing.

Låtene "Off the Edge" og "Angelsteps" er preget av godt arbeid på strengeinstrumentene, og igjen må vokalprestasjonene utheves. "Hearts Underground" føyer seg til det positive inntrykket med nydelig akustisk gitar og pianospill.

"Nothing Ever Stays" kan betegnes som klassisk Peel-rock. Denne fortjener plass høyt opp på spillelistene. Det samme kan sies om "Like Sand".

Kvalitetstegn

Lydbildet på hele albumet er godt balansert. Låtene må høres flere ganger før de "sitter", noe som er et godt kvalitetstegn.

«Pim» har skrevet all tekst og musikk, mens han og sønnen «Seb» har arrangert og bearbeidet låtene i fellesskap.

- Tekstene omhandler de som lever i skyggen av det perfekte Facebook- og Instagram-samfunnet. Tema for tekstene kan egentlig kokes ned til et nøkkelord - tap, sier Johansen.

Det vil si tap av kjærlighet, tap av tro, tap av tid, tap av musikk og kunst, tap av vår felles sjel, og tap av tilhørighet.

Bandet håper naturlig nok at mange lar seg friste til å høre på det de har laget. Albumet finnes på flere plattformer der ute for streaming og nedlasting.

- Vi ønsker å nå ut til flest mulig, fordi vi føler sterkt at dette er en relevant og en litt "mot strømmen" utgivelse, sier Johansen.

Musikken betegnes som rock med elementer fra en rekke sjangere, som rock, hardrock, hip hop, trip hop, elektronika og klassisk pop blandet sammen til musikk som krever litt av lytteren.

