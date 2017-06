Patrick fikset hjemmeseier for R&Å

R&Å kontrollerte kampen mot Ull/Kisa 2 og vant til slutt 3-1 søndag.

- Det var skikkelig deilig, konstaterte banens beste, Patrick Elvethun Hansen. Han scorte to av målene, og styrte R&Ås spill.

- De skapte så godt som ingen ting, og vi burde nok har hatt et par mål til, sier kapteinen om kampen.

Frispark-perle

R&Å-kapteinen ga laget ledelsen 1-0 på en frispark-perle etter et kvarters spill. I sterk medvind jaktet R&Å et mål eller to til, og minuttet før pause var det bror Mads Elvethun Hansen som pirket inn 2-0 etter at R&Å hadde holdt presset opp.

Skapte mye sjanser

I andre omgang fortsatte R&Å å skape en del brukbare sjanser, samtidig som de hindret gjestene i å komme til avslutninger. Kapteinen både regisserte og avsluttet da R&Å økte ledelsen til 3-0. Elvethun Hansen spilte fram Lase Holum Hansen, men hans redning ble reddet av gjestenes keeper. R&Å holdt trykket opp, og Patrick Elvethun Hansen avsluttet med å skru ballen i lengste hjørnet.

Uheldig forsvarer

Ull/Kisa trillet ball, og hadde nok ballen vel så mye som Årnes. Men de skapte lite. Deres eneste sjanse kom på et langskudd som så ufarlig ut. Men ballen forandret retning i en R&Å-forsvarer, slik at keeper ble utspilt.

R&Å var nærmere både fire og fem mål enn Kisa-spillerne en ny redusering.

