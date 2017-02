Oss mot mobbing blant de mest suksessfylte prosjektene

Gjensidigestiftelsen er ti år, og markerer det med en "kokebok til suksess". Et av de mest suksessfylte prosjektene de har støttet er Oss mot mobbing.

- Dette var helt klart en knallfin start på det nye året, konstaterer Kristian Sætre og Ada Grambo som stiftet Oss mot mobbing for fire år siden. Nå styrker de seg gjennom to nye ansettelser, og forbereder 2017-aktivitetene.

Innledningsvis i det nye året deltok de på Gjensidigestiftelsens årskonferanse for 600 av de viktigste organisasjonsmenneskene i Norge. Blant dem finner vi altså Oss mot mobbing-gründerne fra Nes.

Stiftelsen jubilerer

- Alle i salen ble overrasket da administrerende direktør gikk på scenen innledningsvis og presenterte en ny bok, en «kokebok til suksess», sier Sætre og Grambo. Stiftelsen er ti år i år, og har i den anledning samlet i bokform omtale om noen av prosjektene de har støttet.

Foran på boka kan vi lese at den gir «Gode oppskrifter for et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn».

To milliarder kroner

- I boka presenterer Gjensidigestiftelsen noen få av de 6000 prosjektene de har støttet på disse ti årene, forteller Sætre og Grambo. 27 prosjekter presenteres i boka, som i tillegg forteller litt om stiftelsen og om kriteriene for å få suksess.

- Stiftelsen kunne fortelle at de har delt ut to milliarder kroner i løpet av disse årene, sier Sætre og Grambo. De fikk 1,2 millioner kroner i desember 2015 av stiftelsen, og Oss mot mobbing er et av de 27 prosjektene som blir omtalt i boka.

Topp tre-prosjekt

- Faktisk ble vi fortalt at Oss mot mobbing er ett av de tre mest suksessfulle prosjektene som Gjensidigestiftelsen har støttet på disse ti årene. Det er selvsagt utrolig morsomt, sier de to.

Sætre legger til at det også en gledelig beskjed å få, da prosjektet ikke har mottatt spesielt mye midler. Men de har likevel klart å få mye ut av både de pengene og andre bidrag som Oss mot mobbing mottar.

- Vi har jobbet hardt for å få dette til, sier Sætre og Grambo.

Planlegger aktivitetene

- Det er en stor ære å bli omtalt slik, og at våre erfaringer kan bidra til organisasjoner som etablerer seg i årene som kommer, sier de to, som er godt i gang med å planlegge 2017-aktivitetene. I løpet av fire år er Oss mot mobbing blitt landets største antimobbing-organisasjon.

- Det er mye som skjer utover, vi skal planlegge ny konsert på Årnes brygge og vi planlegger en norgesturné til sommeren. Innimellom all planleggingen er det vanlig jobbing, sier de.

To nye ansatte

Sætre og Grambo slår fast at det er synd at de har for mye å gjøre, og må ansette to nye personer. Det betyr at mobbeproblemet ikke er redusert.

- Det går i 100 og vel så det hele tiden. Vi kjenner at det skal bli godt med hjelp. Vi har vært bare tre, og jobbet veldig mye. I tillegg er det mange frivillige som står på over hele Norge, sier Sætre.

- Hadde dere sett for deg en slik utvikling for fire år siden?

- Nei, det gjorde jeg ikke, avslutter Sætre og Grambo.

Gjensidigestiftelsen bidrar til å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å gi økonomiske bidrag til ulike samfunnsnyttige formål. De støtter initiativ og prosjekter drevet av frivillige organisasjoner og ildsjeler.

