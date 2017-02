Ordføreren vil døpe om Nes sykehjem

Nes sykehjem er så mye mer enn et sykehjem, mener ordfører Grete Sjøli som har bedt administrasjonen se på muligheten for å døpe om institusjonen.

Årnes

I midten av januar klippet ordføreren snora og åpnet de to nye KAD-plassene (kommunale akutte døgnplasser) ved Nes sykehjem. Da fikk hun ideen til å endre navnet på institusjonen.

Mer dekkende navn

- Nes sykehjem er så mye mer enn et sykehjem. Ved de nye KAD-plassene kan vi for eksempel få unge pasienter, og det er fra før også brukere her i flere aldersgrupper, ikke bare eldre, sier Sjøli, som nå har bedt administrasjonen finne et mer dekkende navn til institusjonen.

- Jeg ønsker et navn som er mer dekkende for hele virksomheten ved dette senteret, sier hun og peker på at sykehjemmet i tillegg til tilbud om kortids og rehabiliteringsopphold og langtidsavdelinger med somatiske avdelinger og demensavdelinger har tilbud om ergo- og fysioterapi, frisklivssentral, dagavdeling, frisør og fotpleie. I tillegg ligger Nes legesenter og Nes legevakt i samme bygg.

- Ved sykehjemmet er det en rekke aktiviteter som organiseres av aktivitørene samt pårørendeforeninger og frivillige lag og foreninger, sier Sjøli, som altså har bedt om å få en politisk sak om navneendring på bordet.

Mye velferd

- Tidligere het sykehjemmet Nes helsesenter. Kanskje det er et mer dekkende navn. Dette huset inneholder så mye. Her er det mye velferd, og Nes kommune øker stadig velferdstjenestene sine. Blant annet jobber vi nå med en helse- og velferdsplan, sier hun.

Sjøli har diskutert saken i sin kommunestyregruppe, og ballen ligger nå altså hos administrasjonen som må utrede saken og komme tilbake med en sak til politikerne.

- Det kan hende vi får saken i løpet av våren, sier Sjøli.

Les mer om: nyheter