Ordfører og varaordfører deltar i rovdyrmarkeringer, men posisjonen har ingen felles politikk

Både ordfører og varaordfører stiller i forskjellige rovdyrsmarkeringer som representant for Nes kommune. Posisjonen har imidlertid aldri diskutert hva som er kommunens politikk i disse sakene.

Årnes

- Vi har ingen felles rovdyrpolitikk, det har vi i posisjonen aldri diskutert. Det er store forskjeller mellom partiene, men det påvirker ikke posisjonens samarbeid, sier ordfører Grete Sjøli (Ap).

Betent sak

I mars i fjor deltok både ordfører Grete Sjøli og varaordfører Vivian Wahl (Sp) på vardebrenning på Veslesjøen for en lokalforvaltning av rovdyrpolitikken, der en av intensjonene er at det skal bli lettere for kommunene å avgjøre om det skal gis fellingstillatelse på ulv.

- Sak om rovdyrforvaltning er en veldig betent og vanskelig sak. Jeg mener det skal være plass til alle dyr, men jeg ønsker en lokal rovdyrforvaltning fordi det er kommunene som kjenner best til forholdene i de områdene det gjelder, sier Sjøli.

I starten av januar deltok varaordføreren på en demonstrasjon mot at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) hadde stoppet en jakt på tre ulvefamilier, 32 dyr, inne i sonen i Hedmark.

- Varaordføreren fortalte meg at hun ville gå på markeringen. Hun ønsket selv å gå, jeg hadde ingen planer om å reise dit, sier ordføreren.

Stilte for Nes

Til Raumnes uttalte Wahl at hun reiste til markeringen foran Stortinget som varaordfører i Nes. Ulve-markeringen skjedde bare noen dager etter at varaordføreren hadde fått økt sin godtgjøring til en 50 prosent stilling med en godtgjørelse på drøyt 450 000 kroner.

- Dere har ingen fast rovviltpolitikk, men varaordføreren representerte Nes på denne ulvemarkeringen?

- Jeg tenker at hun representerte Sp. Vi har ikke diskutert denne politikken i posisjonen, men det bør vi nok gjøre, sier Sjøli.

- Var varaordfører

Varaordføreren sier til Raumnes at Sp har vært tydelige hele vegen på hva de mener om forvaltningen av rovdyr. Samtidig peker hun på at hun kun kan svare på hva Sp står for når det gjelder rovdyrpolitikken. Hun bekrefter at hun reiste til markeringen som varaordfører og representant for Nes.

- Jeg var som varaordfører sammen med en rekke andre ordførere og varaordførere. Vi støtter de kommunene som kjenner at ulven har fortrinn og at dette påvirker folks frihet og næringsvirksomhet. Det merker vi også i Nes, sier Wahl.

- Ordføreren mener at du representerte Sp?

- Det må hun står for. Det kan jeg ikke kommentere, sier Wahl.

Kan tolke selv

Denne uka måtte et møte mellom ordfører, varaordfører og rådmannen utsettes fordi varaordføreren skulle på seminar om rovdyrpolitikken i Oslo. Arrangørene var Norges Bondelag, Utmarkskommunenes sammenslutning og Norsk Skogeierforbund.

- Det hender at våre faste møter blir forflyttet eller avlyst grunnet andre møter, sier Wahl.

- Deltok du på seminaret som varaordfører?

- Det kan du tolke selv, sier Wahl.

Endret uttalelser

Etter at Raumnes har snakket med varaordføreren og konfrontert henne med uttalelsene fra ordføreren, ringer ordfører Grete Sjøli og ber om å endre sine sitater. Hun kan bekrefte at hun nettopp har fått en telefon fra Vivian Wahl om saken.

- Jeg var nok litt feil i mine uttalelser tidligere. Varaordføreren fortalte meg at hun kom til å reise for å stille på markeringen for oss, sier Sjøli.

- Så Wahl representerte Nes kommune ?

- Hun var representant for Nes kommune, sier Sjøli.

- Det synes du var greit?

- Ja, det synes jeg, sier Sjøli.

- Du uttalte noe annet for ti minutter siden?

- Det jeg sa da var feil, sier ordføreren.

Raumnes lykkes ikke å få noen av de sentrale medlemmene i SV i tale i går.

