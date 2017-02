Oda ble valgt til ordfører

- Dette er en viktig rolle som jeg kommer til å ta alvorlig, sier Oda Westby, som er valgt til ordfører i barn og unges kommunestyre.

ungt kommunestyre

- Det er spennende å kunne jobbe med politikk på denne måten, og det er et stort ansvar, fortsetter hun.

19-åringen fra Haga ble i dag valgt til ordfører i barn og unges kommunestyre (BUK) i Nes. Simen Roterud fra Årnes ble valgt som varaordfører. BUK består av 24 representanter, to fra hver skole i Nes, inkludert de videregående skolene. I dag hadde det unge kommunestyret sitt første møte, og i tillegg til valg av ordfører og varaordfører, sto blant annet framtidig skolestruktur på sakslista.

- Det er 10 års aldersforskjell på de yngste og de eldste i dette kommunestyret, og det må vi ta alvorlig. Her blir det viktig at alle skal få fram meningene sine, og den første saken vi skal behandle handler jo nettopp om barneskolene og ungdomsskolene, så her er det viktig at representantene fra disse skolene sier hva de mener, sier Westby.

En bred presentasjon av barn og unges kommunestyre kommer på trykk i Raumnes på torsdag.

Les mer om: nyheter