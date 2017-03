Nesbu tatt på fersken med store mengder smugleralkohol

Politiet avslørte tirsdag en stor smuglersak i Nes. Det dreier seg om avgiftsunndragelse på over 500 000 kroner.

Store mengder smugleralkohol ble funnet på en privatadresse i Nes tirsdag. Politiførstebetjent Gunnar Foseid ved Nes lensmannskontor opplyser at det dreier seg om en avgiftsunndragelse på godt over en halv million kroner. Han vil foreløpig ikke gå ut med mengde, verdi, hva slags alkohol det er snakk om og hvor alkoholen er smuglet fra.

En mann pågrepet

- På dagen tirsdag fikk vi inn tips om mistenkelig trafikk ved en boligadresse i Nes. Tipset gikk ut på at det så ut som om ting ble båret fra en lastebil og inn i huset. Vi sendte en patrulje for å sjekke dette, sier Foseid.

Han opplyser at politiet gjorde funn av store mengder smugleralkohol og at en mann i slutten av 20-årene bosatt i Nes ble pågrepet.

- Vi tilkalte tollvesenet som bisto oss på stedet, og de vil gjøre en finregning på dette med avgiftsunndragelsen og finne ut hvilke type alkohol det er snakk om. Det vi har fått tilbakemelding om så langt er altså at det er snakk om en avgiftsunndragelse på over en halv million kroner, sier Foseid.

Han opplyser at alkoholen ble sendt til destruering.

Sitter i avhør

- Hvilket land alkoholen kommer fra og hvor den har kommet over grensen til Norge, gjenstår det å finne ut av, sier Foseid.

En person sitter i dag i avhør på politistasjonen på Lillestrøm, men Foseid utelukker ikke at det kan være flere involverte.

- Mannen som sitter i avhør ble tatt på fersk gjerning på adressen, og at han har et forklaringsproblem er ganske åpenbart. Vi skal foreta flere avhør i saken, sier Foseid.

Observant innbygger

Han synes denne saken er et glimrende eksempel på at innbyggere reagerer på noe de observerer og ringer politiet, som følger opp saken raskt.

- I dette tilfellet ga det resultater. Her er det snakk om grov kriminalitet. Når nesbuene ser noe de stusser over, bør de ta en telefon til politiet og overlate vurderingen til oss. Vi har mulighet til å sjekke ut tips både ved at vi reiser til stedet eller undersøker historikk rundt adresser, personer og biler. Når folk reagerer på noe, kan det være en viktig brikke for oss, sier politiførstebetjenten.

Han opplyser at mannen i slutten av 20-årene ikke er kjent av politiet fra før.

- Det er strenge straffer for slike forhold, og vi snakker om ubetinget fengsel. Over hvor lang tid er det litt for tidlig å si noe om, sier Foseid.

