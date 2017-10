Nesbu politianmeldt etter spesiell hendelse

Lørdag ble en nesbu anmeldt etter en spesiell episode utenfor Skedsmosenteret.

En mann i 20-årene fra Nes var involvert i en ganske så spesiell episode utenfor Skedsmosenteret lørdag kveld. Dette forteller vakthavende operasjonsleder ved Øst politidistrikt.

Det hele skal i følge politiet har startet med en krangel i en bil. Seks personer er registrert som involvert. Noen skal ha vært ute av bilen, mens andre satt i den.

Politiet har loggført at noen skal ha satt bilen i revers og tråkket på gassen, slik at en person ble truffet. Denne personen ble kjørt til Ullevål med skader i bryst og rygg. Skadeomfanget er uavklart.

Den involverte nesbuen, en mann i 20-åra, er siktet for å ha trått på gassen. Politiet opplyser at han blir anmeldt for forholdet og at han har fått førerkortet sitt beslaglagt.

Det var også mistanke om kjøring i rus, og nesbuen ble derfor tatt med for utvidet blodprøve. Bilen ble tauet inn.

