Nesbu omkom i bussulykke

En nesbu i 50-årene omkom i bussulykken i Ullensaker fredag.

Politiet på Romerike meldte i 13.10-tida fredag om en frontkollisjon mellom to busser ved Måstad på Kongsvingervegen i Ullensaker. En person omkom i ulykken, og litt over klokka fem i ettermiddag bekreftet politiet at den avdøde er identifisert og at sjåføren er en mann i 50-årene fra Nes.

- Pårørende er varslet, heter det i politiets melding på Twitter.

Kritisk skadet

- Det drives fortsatt berging av kjøretøyene. Saken vil bli etterforsket videre av Ullensaker lensmannskontor, sier operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud i Øst politidistrikt til Raumnes.

Han opplyser at sjåføren av den andre bussen er kritisk skadd og at politiet venter på oppdatering fra Ullevål sykehus.

I den ene bussen skal det ifølge Romerikes Blad kun ha vært en sjåfør ombord, mens i den andre bussen var det to passasjerer i tillegg til sjåføren. De to passasjerene skal være uskadd eller lettere skadet.

Tung dag for Nettbuss

To busser fra Nettbuss var involvert i frontkollisjonen.

- Først og fremst vil jeg si at våre tanker går til de pårørende og de som er skadd og involvert i hendelsen. Dette er en tung og trist dag for hele Nettbuss. Kriseteam er satt inn for å ta vare på våre ansatte og de berørte i ulykken, sier Dag Bones, kommunikasjonssjef i Nettbuss til Raumnes.

Han opplyser at selskapet vil ha personell som jobber med å yte bistand til de som behøver det gjennom hele helga, og de som er stasjonert på avdelingen på Årnes vil få mulighet til å møtes.

- Dette er en tragisk ulykke, og det er veldig tungt for oss og alle involverte, sier Bones.

Han opplyser at man ved behov også vil få bistand fra kriseteamet i Nes kommune.

