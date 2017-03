Nes lensmannskontor blir degradert

Nes lensmannskontor blir ikke styrket, det blir svekket. Dette vedtok Stortinget i dag.

Som omtalt i dagens Raumnes blusset håpet om en styrking av Nes lensmannskontor opp gjennom en innstilling fra Justiskomiteen (Ap, Sp og KrF). Innstillingen gikk ut på at blant annet Nes lensmannskontor skulle styrkes reelt.

Stortinget behandlet saken i dag. De tre nevnte partiene var avhengige av støtte fra Venstre for å få flertall. I stedet ga Venstre sin støtte til Frp og Høyre, slik at det endte med flertall 51 mot 49 for at Nes faller inn under Eidsvoll lensmannsdistrikt og dermed blir kun et tjenestested.

Åse Birgitte Skjærli, Nes Venstre, har tidligere denne uken slått fast at hun finner seg et annet parti om ikke Venstre sentralt støttet lokalpartiet i denne saken, noe vi også skrev i torsdagens abonnementsutgave av Raumnes. Til rb.no fastslår hun at hun vil stå ved den uttalelsen og møte som uavhengig representant i kommunestyret.

Vi kommer tilbake med mer om denne saken i vår abonnementsutgave lørdag.

