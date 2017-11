Nes kunstforening inviterer til en helaften med fotoutsilling og Børli-konsert

Torsdag inviterer Nes kunstforening til fotoutstilling med Jørn Areklett Omre i Galleriet, og deretter holder Trio me` Børli konsert i Kulturkafeen.

Kulturhuset

- Jørn Areklett Omre har blitt premiert i større fotokonkurranser, mottatt flere priser, hatt presentasjoner i ulike fotoblader samt utgitt egne bøker, deriblant «Hans Børli - Skogsus». Han uttaler selv at Børli har lært han å se og føle skogen, skriver Trude Elstad fra Nes kunstforening i en pressemelding.

Torsdag denne uka åpner først fotoutstillingen til Areklett Omre i Galleriet, og deretter blir det konsert med Trio me` Børli i Kulturkafeen. Trioen framfører Hans Børli i ord og toner, og består av Sverre Eier på vokal, som er mangeårig leder av Hans Børli-selskapet, sammen med Mårten Berget på fløyte og keyboard og Kjetil Hjerpset på bass.

- Gruppas program er en dempet, musikalsk reise gjennom Hans Børlis poesiverden, fra det nære, enkle til det fjerne, filosofiske, fra måsan til Melkeveien. En reise det swinger av, står det om konserten på Nes kulturhus sine hjemmesider. Trio me` Børli spilte i sommer under Vegalangs for ei fullsatt storstue på Veset. Fotoutstillingen til Areklett Omre er også åpen fredag og lørdag denne uka.

